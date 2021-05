Fortsatt stor oppslutning om munnbindbruk i Norge

NTB Innenriks

Tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion viser at oppslutningen om munnbindbruk faller 2 prosentpoeng fra april til 78 prosent i mai.

– Folk flest har brukt munnbind i økende grad, men nå snur kanskje trenden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er likevel langt over tallene fra i mai i fjor, da en av tre nordmenn sa at de var positive til munnbind. Det var før myndighetene anbefalte bruk av munnbind.

Om lag 40.000 nordmenn er spurt om de er positive eller negative til at det brukes munnbind i Norge.

Ferske tall fra Opinion viser også at 39 prosent er bekymret for å bli smittet. Det er på samme nivå som gjennomsnittet for hele pandemien. Mer enn 112.000 personer er spurt om dette gjennom pandemien.

