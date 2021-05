Cappelen Damm og Gyldendal tapte i kartellsak i Høyesterett

NTB Innenriks

Høyesterett kom enstemmig til at forlagenes boikottsamarbeid hadde som formål å begrense konkurransen på en slik måte at forholdet rammes av konkurranseloven.

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å ilegge forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyrer for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene i 2018 ble dømt. Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i fjor ble de dømt på nytt – da under dissens – til å betale henholdsvis 7,3 og 6,3 millioner kroner i gebyrer.

– Cappelen Damm har ikke vært enig med Konkurransetilsynet i at forlagenes samarbeid hadde et konkurransebegrensende formål og anket derfor lagmannsrettens dom. Vi tar nå til etterretning at Høyesterett har kommet med siste ord, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm til Dagens Næringsliv.

Kommunikasjonssjef Camilla Bruseland i Gyldendal sier til avisen at de har vært uenige med Konkurransetilsynet og har ment at saken er av stor prinsipiell betydning som det var viktig for dem å få avklart.

– Nå tar vi Høyesteretts dom til etterretning, sier hun.

(©NTB)