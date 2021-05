Trondheim kaller inn til pressekonferanse etter smittehopp

NTB Innenriks

– Jeg ser for meg at vi er nødt til å stramme inn. Vi har ukjent smitte i sirkulasjon. Det sprer seg i flere ledd. Testkapasiteten er overbelastet. Det blir for store volum. Vi ser at smitten har skjedd spesielt på utesteder i mai. Det er nok der vi må ha spesielt fokus når vi skal revidere forskriften, sier kommuneoverlege Tone Røsstad til Nidaros.

Mandag kveld varsler kommunen at de kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag klokka 11.

– Til stede vil det være representanter fra kommunedirektøren, kommuneoverlegen, vaksineprogrammet og smittesporingsteamet, opplyser kommunen.

Formannskapet skal ta stilling til ny lokal koronaforskrift på onsdag. Et forslag vil bli klart på tirsdag.

Bare siden 17. mai har Trondheim 159 nye registrerte smittetilfeller. Folk i 20-årene dominerer smittestatistikken. Det skal ikke være påvist smitte blant russen.

De nye smittede søndag er jevnt fordelt på 20-, 30- og 40-årene, og tre har ukjent smittekilde, opplyser kommunen mandag.

I Trondheim ble det søndag gjennomført 701 koronatester.

