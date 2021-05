Kraftig brann i næringsbygg på Åsane

NTB Innenriks

Brannen i Litleåsvegen ble meldt klokken 1.30 natt til mandag.

– Brannen startet i lokalene til Bergen MC Center. Det brenner fortsatt, og det er fare for at den sprer seg til andre bedrifter i bygget, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Brannvesenet opplyser at mannskaper fra fem brannstasjoner deltar i slukkingsarbeidet.

– Vi fikk telefon fra et vaktselskap som hadde fått en innbruddsalarm på bygget. På kamera kunne de se åpne flammer, sier vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen til BA.

Politiet sier det ikke er fare for at brannen kan spre seg til bolighus. Det er for tidlig å slå fast hvordan brannen startet.

(©NTB)