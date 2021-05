26 nye smittede i Larvik – smitteutsatt skole stenges

NTB Innenriks

I alt 23 av de nye smittede er nærkontakter til tidligere smittede, opplyser kommunen.

For én av de smittede er smittekilden foreløpig ukjent, mens sporingsarbeidet pågår for å avdekke om de to siste er nærkontakter.

Denne uken har det vært høye smittetall i kystkommunen, hvor det høyeste døgntallet var lørdag med 40 smittede. 94 personer er i isolasjon, og 970 nærkontakter er satt i karantene.

Spesielt bekymret er kommunen for smittesituasjonen på Thor Heyerdahl videregående skole, som stenges for fysisk undervisning den kommende uka. Alle elever skal dessuten testes, opplyser kommunen.

