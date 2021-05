Italiensk Eurovision-vinner avviser narkobruk

NTB Innenriks

Måneskin stakk av med seieren i årets Eurovision-finale, men under opptellingen etter finalen skapte en hendelse debatt på nettet. I flere videoklipp, som er hentet fra den direktesendte opptellingen etter finalen, filmer produsenten de ulike deltakerne fra Eurovisions green room.

Når kameraet flytter seg til Måneskin bøyer vokalisten seg ned mot bordet og gjør en rask bevegelse med hodet. Flere spekulerte i at David tok kokain eller et annet narkotisk stoff på direkten.

Vokalisten fikk spørsmål om saken på pressekonferansen etter finalen.

– Jeg bruker ikke kokain, nei. Jeg bruker ikke narkotika, bedyret David.

Senere natt til søndag publiserte Måneskin en uttalelse om saken på Instagram:

– Vi er mot narkotika og har aldri brukt kokain. Vi er klare til å teste oss og vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikken vår, og vi er så glade for seieren i Eurovision.

