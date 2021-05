Arendal kommune ut mot russen: – Kan få konsekvenser

NTB Innenriks

Kommunen skriver på sine nettsider at deres vaktselskap har registrert at russen i løpet av helgen har samlet seg i grupper som ikke følger reglene i koronaforskriften.

– Kommunen har ved flere anledninger hatt direkte kontakt med russen de siste dagene. Vi har forklart dem at smittesituasjonen i Arendal og kommunene rundt oss er uoversiktlig og at alle må forholde seg til at det ikke er lov å samles i grupper på mer enn 20 personer utendørs, skriver kommunen.

– Vi har også vist til at vi kommer til å følge opp eventuelle brudd på dette.

Til tross for en klar oppfordring, har russen samlet seg i store grupper denne helgen. Kommunen vil vurdere hvordan dette skal følges opp tirsdag 25. mai.

