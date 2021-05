Tesla dømt i forliksrådet

NTB Innenriks

Tesla møtte ikke opp da saken skulle behandles i forliksrådet, skriver Finansavisen.

Etter en programvareoppdatering i 2019 merket en del eiere av Model S kjøpt mellom 2013 og 2015 at bilene deres ikke lenger tok imot strøm fra hurtigladere like raskt som før. Dermed ble det vanskeligere å bruke bilene på langtur. Potensielt er rundt 10.000 norske bileiere rammet av problemet.

Tesla har avvist problematikken, men før- og etter-kontroller viser at oppdateringen er en direkte årsak til problemet, ifølge Bilklager.no, som først omtalte saken.

I en forliksklage sendt 17. desember i fjor krevde 30 norske Tesla-eiere at produsenten enten sørger for at batteri- og ladekapasiteten gjenopprettes til nivået den var før oppdateringen, eller at de blir gitt en erstatning.

Dommen fra forliksrådet ble forkynt 17. mai, og Tesla idømmes å betale 136.000 kroner i erstatning til hver av klagerne.

– Klagemotparten har ikke gitt tilsvar innen utløpet av fristen. Det er heller ikke opplyst eller sannsynliggjort at klagemotparten har gyldig fravær. Klageren har krevd fraværsdom, heter det i dommen.

Ingen i Tesla Norge vil kommentere saken.

– Vi har ingen kommentar til saken, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norway. Han vil heller ikke svare på hvorfor Tesla ikke møtte i forliksrådet.

