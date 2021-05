Prioriteringslista er klar: Alle i regjeringen skal få vaksine før tida

NTB Innenriks

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer det flere detaljer om hvem som er de 500 samfunnskritiske som nå skal prioriteres av regjeringen.

I tillegg til at samtlige i regjeringen nå skal bli vaksinert, vil nøkkelpersonell i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav nå rykke fram i køen.

Det gis også vaksinedoser til Høyesterett, departementer og et antall doser til Slottet.

Prioriteringen er omstridt, ettersom det lenge har vært et krav om at lærere og barnehageansatte må bli prioritert. Stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) sa lørdag til NTB at han ville si fra seg sin dose.

