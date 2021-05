NTB Innenriks

– Nødetatene rykket ut med store ressurser etter melding om at et enmotors fly med tre passasjerer om bord kolliderte med noen trær under avgang. Flyet har nå landet på Hamar flyplass, alle om bord er i fysisk god behold, skriver politiet i Innlandet på Twitter.

