Flere trøndere møtte ikke opp til vaksinetime på inneklemt dag

NTB Innenriks

Det kommer fram i en rapport fra statsforvalteren, melder Adresseavisen.

– For meg er det uforståelig at folk ikke møter opp. For øyeblikket vaksinerer vi folk mellom 60 og 70 år, og dem med underliggende sykdom, så vi snakker om folk med stor risiko. Personlig ville jeg reist temmelig langt for å få vaksinen min, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

Bekymringen for folks oppmøte til vaksinering i fellesferien er blitt kartlagt av kommunene og statsforvalteren de siste ukene.

Trude Søreng, seniorrådgiver og en av to vaksinekoordinatorer ved Statsforvalteren i Trøndelag, bekrefter at kommuner har meldt om dropp i oppmøtet på den inneklemte fredagen i forrige uke.

– Det ble sagt at avbestillingsfrekvensen var høyere enn vanlig på den inneklemte dagen, og noen dro da parallellen til fellesferien. Det var jo nettopp avvikling av massevaksinering i fellesferien som var utgangspunktet for kartleggingen, sier Søreng.

Hun understreker at statsforvalteren ikke har noen tall eller dokumentasjon på omfanget av frafallet forrige fredag.

(©NTB)