Én av fem nordmenn vil ta Janssen-vaksinen

22 prosent svarer at de er positive til å ta den, mens 34 prosent er negative. De resterende svarer blant annet at de er vaksinert eller at de ikke vet, ifølge undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av VG.

765 nordmenn mellom 18 og 86 år ble spurt mellom 20. og 21. mai.

Vaksinen, som kun består av én dose, ble satt på vent her til lands i lys av undersøkelser av bivirkninger. Den er ennå ikke blitt tatt i bruk i Norge.

Det har vært uenighet i Norge om hvorvidt det er gunstig å ta vaksinen inn i vaksineprogrammet. Flere helsetopper har uttrykt skepsis til vaksinen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at hun selv ikke ville tatt den per nå.

– Det er ikke slik at jeg ikke under noen omstendigheter ville tatt den. Men gitt at vi har mulighet til å få andre bedre vaksiner og det ikke er så lang ventetid til første dose, ville jeg ikke tatt denne vaksinen, sier hun til VG.

Regjeringen har sagt at de på sikt vil åpne for frivillig bruk av Janssen-vaksinen.

Legeforeningen har advart leger og kommuner mot å sette vaksinen. Flere private aktører har sagt seg villig til å gi vaksinen til frivillige som ønsker å ta den, ifølge Aftenposten.

