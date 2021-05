NTB Innenriks

Det offentliggjorde Oslo-byrådet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Innendørs gruppetrening for barn og unge under 20 år er tillatt i grupper på inntil 20 personer, mens dem over 20 år kan trene og gjennomføre idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs.

Det vil dessuten være strenge krav til avstand.