Regjeringen åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, opplyser regjeringen.

Fram til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

Fra torsdag neste uke bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt.

– Nå åpner vi for at kommuner under gitte forutsetninger kan ta i bruk det grønne nivået. Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Vi har en nedadgående smittetrend de fleste steder, og vi mener det er riktig at kommunene nå i større grad får bestemme nivå selv, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller.

De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjør tiltaksnivået. Dette gjelder også for videregående skoler.

