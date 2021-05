Regionale tiltak innføres i Larvik

NTB Innenriks

Kommunen ba selv om å bli omfattet av tiltaksnivået, som også blir anbefalt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter.

– Larvik kommune har siden 23. april hatt lokale tiltak, men sier at dette nå ikke er nok for å begrense smitteutbruddene. Regjeringen har derfor besluttet å innføre tiltaksnivå B for kommunen. Utbruddet ses i sammenheng med nabokommunene i Grenland, og Larvik får derfor det samme tiltaksnivået. Larvik innførte i går ytterligere lokale tiltak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltaksnivå B gjelder fra midnatt, natt til lørdag 22. mai og til og med 3. juni. Les om hva som gjelder for tiltaksnivå B her.

(©NTB)