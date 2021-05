Raymond Johansen: – Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo

NTB Innenriks

– Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Der offentliggjorde han at alt som er igjen av trinn to av gjenåpningen i Oslo, innføres fra onsdag i neste uke.

Det betyr at en rekke av tiltakene som ble innført da den sosiale nedstengingen i Oslo ble innført 10. november, blir opphevet.

Alkohol, restauranter og kultur

Gjenåpningen innebærer at det blir lov med alkoholservering til klokken 22, og restauranter og kafeer får igjen ta imot sittende gjester, treningssentre og svømmehaller, teatre, museer og konsertsteder får åpne igjen med begrensninger på antall som får slippe inn eller delta på arrangementer.

Det åpnes også for utendørs arrangementer for 50 personer med faste plasser, eller 30 uten faste plasser.

– Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og et stort steg tilbake til den hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge, sa byrådslederen.

At gjenåpningen ikke starter umiddelbart, begrunnes med at byrådet vil gi alle noen dager på å forberede seg.

Johansen sa at gjenåpningen vil bidra til å få mange som har vært permittert eller har blitt arbeidsledige, tilbake i jobb.

Har ingen garantier

Byrådslederen understreker at selv om målet hele tiden har vært at gjenåpningen skal være for godt når byen først gjenåpnes, så har man ingen garanti for at det ikke vil måtte innføres strengere tiltak igjen.

– Vi har hatt flere runder med lave smittetall i Oslo. Vi har i flere runder vært klare til å starte gjenåpningen. Så har spillereglene blitt endret. Nå sist av den importerte, britiske mutanten, sa Johansen.

– Vi har sett mange ganger at situasjonen kan snu svært fort.