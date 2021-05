Private aktører sier seg villig til å sette Janssen-vaksinen

NTB Innenriks

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser det som naturlig å spørre private aktører om å sette Janssen-vaksinen, skriver Aftenposten.

Regjeringen har gått inn for å tilby Janssen-vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet, til tross for at Folkehelseinstituttet har frarådet dette. Legeforeningen har i tillegg advart leger og kommuner mot å sette dem.

Både Aleris og Volvat er derimot positive.

– Vi stiller opp om vi blir spurt av Helsedirektoratet, sier medisinsk sjef Jens-Christian Dolva i Volvat til Aftenposten.

– Dersom helsemyndighetene ber oss om å gi Janssen til definerte grupper, vil vi bidra, sier toppsjef Anita Tunold i Aleris.

Volvat har over 1.000 ansatte på 19 klinikker over hele Norge. Aleris er Norges største private helseforetak med flere tusen ansatte.

Dr. Dropin, som har klinikker i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er på sin side skeptisk.

