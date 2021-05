Prinsdal-tiltalt erkjenner å ha skutt Halil Kara

NTB Innenriks

Det bekrefter statsadvokat Irlin Irgens overfor TV 2.

– Det er én av de tiltalte som har skutt, og som nå har erkjent at det var han som skjøt. Og så mener vi at det er to andre som har medvirket til dette, sier Irgens.

På spørsmål om hvordan påtalemyndigheten stiller seg til at mannen hevder skuddet gikk av ved et uhell, sier hun:

– Det må vi komme tilbake til under bevisførselen i retten.

Ifølge TV 2s opplysninger kom erkjennelsen i avhør i forrige uke, kun to uker før rettssaken mot 21-åringen og hans to medtiltalte begynner i Oslo tingrett. De to øvrige er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Forsvarerne til 21-åringen, advokatene Morten Furuholmen og Albulena Krasniqi, ønsker ikke å kommentere saken.

21 år gamle Halil Kara ble like før midnatt 10. januar 2020 skutt i hodet av en maskert gjerningsperson ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo. I tillegg ble en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men han fikk ikke livstruende skader.

