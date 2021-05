Oslo åpner kranene – men det blir én dag med omstridt regel om matservering

NTB Innenriks

Det offentliggjorde Oslo-byrådet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Alkoholservering i Oslo har vært stengt siden 10. november i fjor. Fra neste onsdag blir det mulig å servere alkohol fram til klokken 22. Sist det ble skjenket alkohol i hovedstaden var 8. november.

Samtidig åpnes det for at kafeer og restauranter kan få servere gjester igjen, etter at de kun har fått holde åpent for take away i lang tid.

– Dagen i dag er en stor milepæl, nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, som har vart helt siden starten av november, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Én dag med krav om matservering

Ettersom de nye nasjonale retningslinjene først gjelder fra torsdag neste uke, blir det én dag med alkoholskjenking med krav om matservering i Oslo.

Osloboerne får dermed en liten smakebit av den omstridte regelen resten av landet har levd med, og som fjernes torsdag.

– Det er viktig at hver virksomhet selv vurderer om det er forsvarlig å åpne opp neste onsdag, eller om de trenger mer tid, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

– Vi åpner igjen fordi vi vet at flinke folk i bransjen sørger for at det er trygt å gå på serveringssteder i Oslo. Jeg har en oppfordring til dere som nå gleder dere til å gå ut igjen: Vær trygge og gode gjester, og respekter reglene som gjelder, legger Evensen til.

Ikke servering til midnatt

Hun understreker at lettelsen ikke gjøres for å tekkes en øltørst befolkning, men for å redde arbeidsplasser.

Raymond Johansen påpeker at Oslo ikke vil tillate alkoholservering fram til midnatt, slik det åpnes for nasjonalt neste uke.

– Det vil være flere av de nasjonale lettelsene som foreløpig ikke innføres i Oslo. Vi åpner for eksempel ikke for skjenking til 24.00 nå, og vi har egne begrensninger for arrangementer, sier byrådslederen.