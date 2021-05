Ny felles smittevernveileder for fornøyelsesparkene på plass

NTB Innenriks

Veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene, og i veilederen er det smitteverntiltak og -rutiner for store og små fornøyelsesparker. Den inneholder generelle tiltak for godt smittevern, som avstand og renhold, og spesifikke tiltak for fornøyelsesparker, som digitalt forhåndssalg av billetter for bedre adgangskontroll og enklere smittesporing.

Veilederen som ble laget i fjor, er grunnlaget for også den nye veilederen.

Konsernsjef Per Arne Slapø i Hunderfossen familiepark, som åpner til helgen, mener det er viktig at hver park gjør en grundig risikovurdering.

– Det skal være trygt å besøke norske parker og vi fem store er vant til å samarbeide om sikkerhet. Om noen blir smittet i Hunderfossen eller en av de andre parkene, er det like problematisk for oss alle. Derfor er det naturlig å samarbeide om smittevern også, sier han.

