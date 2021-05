Museer, kinoer og teatre åpnes opp i Oslo med begrensninger

NTB Innenriks

Dette var en del av byrådets opprinnelige plan, og fredag kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortelle at politikerne åpner både museer, kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Det samme gjelder gallerier og annen utsalg av kunst.

Med åpningen følger enkelte begrensninger. Kinoer, teatre, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpne for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Det åpnes for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

I trinn 2 åpnes det blant annet også for at kafeer og restauranter kan åpne igjen – og det åpnes for skjenking til klokken 22, og at treningssentre og svømmehaller igjen kan åpnes – også her med begrensninger.

