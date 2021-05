Legeforeningen om Janssen-vaksinen: – På grensen til uforsvarlig helsehjelp

NTB Innenriks

Etter at helsedirektør Bjørn Guldvog til VG torsdag varslet at det ikke ville bli legens rolle å vurdere motivet den enkelte har for å ønske seg vaksinen, reagerer Legeforeningens president.

– Det er ikke sånn at en pasient kan komme i dag og bestille en resept på sovemedisiner. Sånn som jeg har hørt helsedirektøren i dag, vil Janssen-vaksinering være å anse som helsehjelp, og da skal en lege alltid gjøre en forsvarlighetsvurdering, sier foreningens president, Marit Hermansen, til VG.

– Sett opp mot forsvarlighetsbegrepet i helsepersonelloven mener vi dette er på grensen til uforsvarlig behandling, sier hun.

