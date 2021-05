Koronatelefonen i Hammerfest ringes ned – stort antall kan være utsatt for smitte

NTB Innenriks

Kun halvparten av telefonene torsdag kveld ble besvart, opplyser kommunen til NRK. Alle som har vært på serveringsstedet Fresh 8. og 9. mai er blitt bedt om å kontakte kommunen.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss ber alle som mistenker at de er utsatt for smitte om å kartlegge sine nærkontakter i påvente av at kommunens smittesporere tar kontakt.

Hun ber innbyggerne holde seg mest mulig i ro. Kommunen har stengt ned barnehager, bibliotek, aktivitetsarenaer og butikker. Kun matbutikker, Vinmonopolet og apotek får holde åpent.

(©NTB)