Johansen: Kan ikke garantere at Oslo ikke må stenges på ny

Den sosiale nedstengningen av Oslo, som har vart siden starten av november, oppheves i midten av neste uke.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at deres mål hele veien har vært at når Oslo gjenåpner, skal det være for godt.

– Men kan jeg i dag garantere at vi ikke igjen må innføre strenge tiltak? Nei, det kan jeg dessverre ikke, sier Johansen, og peker på at Oslo har måttet håndtere til tider svært høye smittebølger.

– Vi må tilpasse våre planer til situasjonen her og nå. Derfor valgte vi i første omgang å dele opp trinn to. Vi kan også måtte justere på gjenåpningsplanen ut fra utviklingen framover, sier han.

