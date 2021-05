30 nye koronatilfeller i Hammerfest

NTB Innenriks

– Nå har vi totalt 40 smittede i Hammerfest, og vi venter flere, sier hun til Hammerfestingen.

I tillegg kommer fire smittede i Alta, to i Karasjok og ett tilfelle i Kirkenes som er tilknyttet utbruddet.

Til nå er 300 personer registrert som nærkontakter. 100 av disse oppgir å ha symptomer.

– Dette tyder på det vi var redde for, at dette er et svært omfattende smitteutbrudd. Det er egentlig som ventet, men det er ingen artig situasjon å være i, sier Næss til NRK.

Kommunen stengte torsdag ned. Alle butikker og varehus med unntak av matvarebutikker har måttet stenge. Det samme gjelder kultur- og idrettsaktiviteter og serveringssteder. Dagligvarebutikker, Vinmonopolet, bensinstasjoner og apotek vil være åpne.

Også Alta kommune har innført lokal forskrift. Det er forbudt med flere enn fem gjester i private boliger. Alle arrangementer og samlinger, med noen unntak, skal avlyses eller utsettes.