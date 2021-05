Under 100 koronapasienter på norske sykehus for første gang siden februar

NTB Innenriks

28. februar var det 95 koronapasienter på sykehusene.

99 koronapasienter torsdag er en nedgang på elleve pasienter fra dagen før. 24 av pasientene får respiratorbehandling, og 43 ligger på intensivavdeling.

Det er like mange på respirator og to flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt torsdag. 87 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, sju er innlagt i Helse vest, tre er innlagt i Helse Midt-Norge, og to er innlagt i Helse nord.

40 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, én er innlagt hos Helse Midt-Norge, én er innlagt hos Helse nord, og én er innlagt hos Helse vest.

Siden februar i fjor har 120.292 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser torsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

