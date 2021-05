Regjeringspartiene og Frp enige om ny skolereform – vil bevare fellesfag i videregående skole

NTB Innenriks

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har gått sammen med Frp på Stortinget og blitt enige om en skolereform – der de går bort fra regjeringens opprinnelige forslag, melder VG.

Kunnskapsminister Guri Melby la fram et forslag i mars om omfattende kutt i fellesfagene. Matematikk, norsk og engelsk skulle bestå, mens resten av fellesfagene skulle gjøres valgfrie. I tillegg varslet hun at det ville bli opprettet et helt nytt «fremtidsfag.» Melby trakk sistnevnte forslag fra reformen allerede i april.

I enigheten mellom regjeringspartiene og Frp går man bort fra regjeringens forslag. Det blir ingen omfattende kutt i fellesfagene. Samtidig åpner man for å gjøre noen endringer for å skape «rom for mer fordypning og mer valgfrihet for elevene.»