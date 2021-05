PST frykter at terrortiltalt 16-åring vil rømme landet – fengslet i nye to uker

NTB Innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk medhold i retten for å fortsatt ha gutten i varetekt. Selv begjært han seg løslatt, melder Nettavisen.

I fengslingskjennelsen som avisen har fått tilgang til går det fram at retten i likhet med PST mener det er fare før at 16-åringen rømmer landet. Tidligere har fengslingsgrunnlaget vært gjentakelsesfare og fare for bevisforspillelse.

«Kombinasjonen av hans uttrykte mistrivsel i Norge og ønsket om å returnere til Syria, og hans åpenbare interesse i å unndra seg straffeforfølgningen, medfører etter rettens syn at det er en nærliggende mulighet for at han vil unndra seg ved å forlate landet dersom han løslates nå.» heter det i kjennelsen ifølge Nettavisen.

Aktor, statsadvokat Marit Formo, bekrefter opplysningene.

– Vi mener det er konkrete holdepunkter for at han vil unndra seg strafforfølgelse ved en eventuell løslatelse, sier Formo til avisen.

Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, mener rettens konklusjon er feil. Han viser til at det ved en reise til hjemlandet kun er snakk om å treffe familie som han fortsatt har der. Det var torsdag kveld ikke tatt stilling til hvorvidt fengslingskjennelsen skulle ankes.

