Full forvirring om borgerlig skoleenighet

NTB Innenriks

I en felles pressemelding torsdag skriver Høyre, Venstre, KrF og Frp at de har nådd enighet om den såkalte fullføringsreformen for videregående opplæring.

Det var VG som meldte om saken først.

I enigheten er de fire partiene klare på at de ikke ønsker «omfattende kutt» i fellesfagene.

Men partiene sier også at det må skapes rom for mer fordypning og mer valgfrihet for elevene.

Varsler gjennomgang

Hva dette skal bety i praksis, er foreløpig mer uklart.

Da fullføringsreformen ble lagt fram i mars, var budskapet fra kunnskapsminister Guri Melby (V) at antall fellesfag skulle kuttes.

I dag har Venstre derimot en annen framstilling av hva reformen går ut på.

– Regjeringen har ikke foreslått å fjerne noen fag. Men det er foreslått å gjøre en gjennomgang av fag- og timefordelingen, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V).

Nettopp en slik gjennomgang gir Frp nå støtte til, fastslår hun.

– Det er enighet om å gjøre en gjennomgang av fag- og timefordelingen for å sørge for at det blir rom for fordypning og valgfrihet for elevene, sier Schytz.

Frp vil ikke kutte

Frp er for sin del sterkt imot å kutte i fellesfagene, sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp).

– Slik det ser ut nå, så blir det i utgangspunktet ikke noen kutt. Men det blir en gjennomgang. Så får man gjøre vurderinger etter den gjennomgangen, sier Søttar til NTB.

– Flertallet i komiteen ønsker ikke noen kutt i det hele tatt, sier hun.

Frps håp, forklarer Søttar, er at gjennomgangen skal føre til at fellesfagene tilrettelegges bedre til den utdannelsen man faktisk tar.

– For å sette det litt på spissen: Du trenger ikke å kunne sitere Shakespeare for å fikse en bilmotor. Men du trenger engelsk for å kunne snakke med en turist som har et bilproblem, sier hun.

Flere alternativer

Ifølge Schytz er det flere grep som kan tas for å sikre mer fordypning og mer valgfrihet:

* Én mulighet er å kutte timetallet i enkelte fellesfag.

* En annen mulighet er å utvide det totale timetallet i videregående opplæring, slik at det skapes et rom for større fordypning i noen fag uten at man må skjære ned i andre.

* En tredje mulighet er å endre timefordelingen slik at noen fag går over færre semestre, slik at man har færre fag samtidig.

* En fjerde mulighet er å la noen fag være programfag i stedet for fellesfag.

– Dette er sammensatt, sier Schytz.

– Derfor er det viktig at man får denne skikkelige gjennomgangen, der utdanningssektoren blir bredt involvert, sier hun.

Framtidsfag

Det som likevel er klart, er at det nye «framtidsfaget» som Melby foreslo da reformen ble lagt fram, er dødt.

Ideen var å opprette et nytt fellesfag som skulle gi elevene kompetanse om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte, og der de skal lære å tenke kritisk og få historisk og kulturell innsikt. Men forslaget ble torpedert umiddelbart av Frp.

– Det var totalt uaktuelt, sier Søttar.

– Det var egentlig ikke noe rom for diskusjoner før vi fikk en garanti for at dette framtidsfaget ville bli skrotet.

Melby skrotet forslaget om framtidsfaget allerede i begynnelsen av april.