Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte for innstillingen fra presidentskapet, som var at rapporten fra EOS-utvalget ikke skal avgraderes.

De øvrige partiene på Stortinget ønsket at innholdet i rapporten skulle bli offentlig. Rapporten handler om saken med den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg, som ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

