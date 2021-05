Askøy-ordfører skuffet over skjevfordeling av vaksiner

NTB Innenriks

– Som ordfører er jeg skuffet over at regjeringen har gått inn for skjevfordeling av vaksinedoser. Smittefaglig forstår vi hvorfor, men her handler det om etikk og moral, sier ordfører Siv Høgtun (H).

De hadde lagt opp til å få 3.000 vaksinedoser, men kan nå få opp mot 6.000 doser i juli. Ordføreren sier skjevfordelingen vil gi kommunen en utfordring på vaksinekapasiteten i sommer.

Hun legger til at kommunen nå jobber på spreng for å skaffe en oversikt over alt personell som kan jobbe i sommer.

