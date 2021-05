Vi spiste nesten 20 kilo sjømat hver i fjor

NTB Innenriks

– Det var særlig de typiske hverdagsmiddagene som fiskekaker, fiskegrateng og fiskeboller vi spiste mer av i 2020. Vi kjøpte 21 prosent mer fiskekaker i 2020 enn året før, sier markedsdirektør Camilla Beck i Norges sjømatråd.

Som følge av koronapandemien spiste vi langt flere måltider hjemme i fjor enn tidligere. Nye tall fra Flesland Markedsinformasjoner viser at dagligvarehandelen økte innkjøpet av sjømat med 9 prosent i 2020, mens det var en nedgang av sjømat til storhusholdningsmarkedet på 24 prosent.

– Vi ser blant annet at innkjøpet av røkt laks til storhusholdning hadde en nedgang på hele 52 prosent. Det viser tydelig effekten av færre hotellfrokoster og konferanselunsjer, sier Beck.

Totalt ble det kjøpt inn 105.095 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i Norge i fjor, en økning på 2,9 prosent målt i verdi og 0,6 prosent i volum.

Målt i volum var 82 prosent av all sjømat kjøpt inn via dagligvarebutikker og fiskebutikker, mens 18 prosent ble kjøpt inn via storhusholdningsmarkedet

