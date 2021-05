Solberg om Bergen Engines-kritikk: – Alvorlig

NTB Innenriks

– I høringen har vi pekt på viktige læringspunkter i systemene for behandling av saker om oppkjøp. Samtidig er det verdt å merke seg at alle partiene stiller seg bak regjeringens beslutning om å stoppe salget, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Utenriks- og forsvarskomiteen gikk onsdag inn for et såkalt daddelvedtak i saken, som er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit.

Salget av Bergen Engines ble i mars stanset av regjeringen etter langvarig press i Stortinget og i mediene. Den nåværende eieren Rolls-Royce inngikk i desember i fjor en avtale om å selge motorfabrikken til russiskeide TMH International for 1,6 milliarder kroner.

