Regjeringen orienterer om geografisk vaksinefordeling

Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI vil være til stede på den hasteinnkalte pressekonferansen.

I forrige uke åpnet regjeringen opp for en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. FHI har anbefalt å gi flere vaksiner til en mengde østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid.

– Fordelen med en sterkere omfordeling vil være at innbyggerne i kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få første vaksinedose raskere. Det kan også føre til at vi kan lette tidligere på tiltak som disse områdene har hatt over svært lang tid, og dermed gjenåpne hele landet samtidig, sa helseminister Bent Høie (H).

Mange kommuner som risikerer å miste vaksinedoser ved en slik skjevfordeling, har uttrykt misnøye, skriver VG.

– Kommunene er jo forberedt på å vaksinere mye i sommer, men så kommer den ekstra belastningen på toppen i fellesferien. Timingen kunne jo ikke vært verre, sier fylkeslege Jan Vaage ved Statsforvalteren i Trøndelag til avisen.

