Oslo-byråd: Lettelser ligger i kortene

Han gir imidlertid ingen garantier, og legger inn et forbehold om at det skal være en siste diskusjon i byrådet torsdag.

– Vi har sagt at dette styres av smittetall, sykehusinnleggelser og vaksinering. Når vi får denne beskjeden, går alle parametrene i riktig retning, sier Steen til Aftenposten.

I intervjuet kommenterer han også nyheten om at regjeringen går inn for skjevfordeling av vaksiner, noe som innebærer at Oslo får 60 prosent flere doser i juni og juli. Han tror hovedstaden med dette trolig kan gjenåpnes noen uker tidligere enn hva som var alternativet. Han legger imidlertid også her inn forbehold om at dette er avhengig av hvor mange vaksinedoser Norge får.

På spørsmål om skjevfordelingen kom i overkant sent, svarer han:

– Nå er jeg først og fremst glad, og vil se fremover. Men Oslos syn på dette er godt kjent. Det er ingen hemmelighet at vi mener en sterkere prioritering tidligere ville vært klokt for å spare innleggelser, liv og for å kunne åpne hele Norge, sier helsebyråden.

Oslo har varslet pressekonferanse om koronatiltakene fredag.

