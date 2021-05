Konkurransetilsynet godkjenner brennevin-fusjon

NTB Innenriks

Men, det er et men, for at fusjonen kan fullbyrdes: De to selskapene får ikke fusjonere før det er avtalt salg av merkevarene til en eller flere kjøpere som kan opprettholde konkurransen i markedet, opplyser Konkurransetilsynet.

– Dette gjelder særlig markedene for salg av akevitt, vodka og brennevinserstatninger under 22 prosent. Konkurransetilsynet har vært bekymret for at redusert konkurranse i disse markedene ville gi økte priser for disse produktene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

(©NTB)