I alt 166 kommuner er klare til økt vaksinering i juli

Det kommer fram i et dokument fra Helsedirektoratet som ble publisert onsdag.

Direktoratet har sammen med statsforvalterne i alle fylkene spurt kommunene om hvor god kapasitet de har til å vaksinere i ukene 29, 30 og 31 – altså fra 19. juli til 8. august.

Regjeringens plan er at 24 kommuner på Østlandet som har hatt særlig høyt smittetrykk, skal motta ekstra vaksiner i juni. Resten av landet skal hente inn forspranget mot slutten av fellesferien.

Det er 266 kommuner som har svart. I alt 166 av disse har svart at de kan øke vaksinasjonstakten i disse ukene, 56 svarer at de har utfordringer, og 44 har svart at de ikke kan vaksinere ekstra i denne perioden.

Det er klart flest kommuner som ikke ser seg i stand til økt vaksinering i Trøndelag. Der har hele 13 kommuner svart at de ikke kan vaksinere ekstra. I Vestland har man ikke fått et antall, men en rekke kommuner har sendt brev til Helsedepartementet med sine bekymringer.

Statsforvalterne nevner i sine svar at kommunene vil ha problemer med bemanningen i ferietiden, at planlagt kapasitet i juni blir mindre utnyttet, og at logistikken blir vanskeligere grunnet at mange som skal vaksineres er på ferie.

