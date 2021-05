Høie: Geografisk omfordeling av vaksinene gjør at vi kan åpne opp raskere

NTB Innenriks

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier Høie.

Et flertall av kommunene har meldt til helsemyndighetene at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien som følge av omfordelingen, men at det vil bli krevende.

– Flere av statsforvalterne sa til meg i dag: «Det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det.» Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien, sier Høie.

