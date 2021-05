FHIs ukerapport: R-tallet er 1,0

NTB Innenriks

Det er imidlertid en merkbar nedgang i antall meldte tilfeller i uke 19. Det ble meldt 2.511 koronatilfeller med prøvedato i uke 19, som er en nedgang på 19 prosent siden uke 18, skriver Folkehelseinstituttet.

Det var en nedgang i antall som ble testet, men også i andelen positive tester. Smitten steg bare i to fylker (Innlandet og Trøndelag) i uke 19, mens den falt i hele sju fylker, og var stabil i de to nordligste fylkene. Høyest R-tall i øyeblikket anslås å være i Trøndelag, med 1,6, mens i Møre og Romsdal er R-tallet helt nede i 0,4. I Oslo er tallet 0,76 og i Viken 0,9.

FHI skriver at forekomsten av koronavirus er nedadgående eller lav i de fleste kommuner, men noen kommuner har større utbrudd. Disse utbruddene forekommer særlig blant ungdom, unge voksne, og i forbindelse med religiøse samlinger. I tillegg er det usikkerhet knyttet til tallene grunnet fridager og høytidsfeiringer.

Foreløpig er det rapportert om 60 nye sykehusinnleggelser i uke 19. Også dette er en liten nedgang fra de foregående ukene. Det ble registrert 5 dødsfall i uke 19, mot 4 i uke 18.

93 prosent av alle fra og med 65 års alder i Norge har fått minst én dose av vaksine mot koronaviruset. Tallet for aldersgruppa 55–64 er 42 prosent og for 45–54 er det 24 prosent. 70 prosent av de med høy risiko for alvorlig forløp i aldersgruppa 18–64 år har fått første dose, og 49 prosent av dem som befinner seg i øvrige risikogrupper.

