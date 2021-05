NTB Innenriks

For 16 av de smittede er smitteveien kjent, mens den er ukjent for tre personer. De to siste har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet, opplyser kommunen.

– Dagens smittetall er det høyeste vi har registrert på tre og en halv uke, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han sier samtidig at det høye tallet er som ventet etter langhelgen med 17. mai og id-feiring.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 140 nye smittetilfeller i Drammen.

