Stange strammer inn etter smitteutbrudd

Det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Ottestad. I tillegg innføres det antallsbegrensning ved arrangementer, og treningssentre, yogastudioer, idrettshaller, svømmehaller og lignende steder i Stange kommune må holde stengt.

– Vi har et pågående smitteutbrudd i Ottestad som innebærer en økning i påviste smittetilfeller, og mange er nå i karantene. Risikonivået er forhøyet, og det er spesielt høyt lokalt i Ottestad. Dette er bakgrunnen for at vi nå ser oss nødt til å innføre lokale tiltak, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen i en pressemelding.

– Siden mange barn og unge møtes til aktiviteter på tvers av kommunen, vil flere av tiltakene også gjelde for hele kommunen, legger hun til.

Fra og med 16. mai er det bekreftet 21 tilfeller i Stange, noe som er en betydelig økning. De fleste av de siste dagers tilfeller er tilknyttet et utbrudd ved Nordstad barnehage i Ottestad, der det er påvist 14 tilfeller blant barn og ansatte.

