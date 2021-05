Smitteutbrudd i Trondheim – 33 nye registrerte smittede

NTB Innenriks

I Trondheim har smittetallene holdt seg lave over lang tid, men tallene for de siste dagene skaper bekymring. Siden fredag er det registrert 33 nye koronatilfeller i Trondheim – en tredel av de smittede har ukjent smittevei, opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag.

Fredag ble det registret seks nye smittede, mens tallene for lørdag og søndag er henholdsvis fire og ni. 17. mai ble det registrert 14 nye koronasmittede. Det ble gjennomført 1.837 tester i kommunen de tre dagene.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Adresseavisen at det er et smitteutbrudd i kommunen, og at det har vært en oppblomstring spesielt søndag og mandag.

Onsdag skal formannskapet i kommunen behandle en ny koronaforskrift som ifølge NRK vil være preget av den nye oppblomstringen i kommunen.

– Vi har allerede en streng forskrift i Trondheim. Det blir opp til kommuneoverlegen og politikerne å vurdere.

