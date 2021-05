Miljøvernere: Historisk rapport fra IEA må endre norsk oljepolitikk

NTB Innenriks

I rapporten slås det fast at det ikke er behov for noen nye olje- eller gassfelt hvis verden skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

– Dette er en av de viktigste rapportene i energidebatten noensinne, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge til NTB. Han mener IEAs konklusjon river i stykker argumentasjonsgrunnlaget for regjeringens oljepolitikk.

Greenpeace-leder Frode Pleym kaller publiseringen av rapporten en historisk dag som må endre norsk oljepolitikk.

– Det trengs en gigantisk snuoperasjon i norsk energipolitikk. Vi utfordrer fossilkameratene i Ap, Høyre, Frp og Sp til å avslutte leting etter ny olje, sier han i en uttalelse.

Både WWF og Natur og Ungdom krever at regjeringen må avlyse 25. konsesjonsrunde der en rekke nye tillatelser til oljeutvinning skal tildeles.

– Dette må begynne å bli flaut for regjeringen. Selv IEA konkluderer nå med at vi ikke kan åpne nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Nå må regjeringen parkere planene for å åpne nye olje- og gassfelt en gang for alle, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen etterlyser klare svar på hvordan politikerne vil legge om kursen i oljepolitikken.

