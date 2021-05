To personer hentet ned fra Galdhøpiggen

NTB Innenriks

– Kl 2207: De nødstedte løftet ned av fjellet. Begge i god behold, skrev Politiet i Innlandet på Twitter.

De to skulle ned til turisthytta Spiterstulen i Visdalen på 1.100 meter over havet, men gikk feil og meldte fra om at de ikke kommer seg videre, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter.

Rundt klokka 21.20 forsøkte Norsk Luftambulanse å løfte de to ned fra fjellsiden. Bakkemannskapene jobbet seg også oppover lia, i tilfelle helikopteret måtte oppgi forsøket på grunn av tåke.

– Redningsressurser er varslet for å lokalisere de to og hjelpe dem ned, skrev politiet i 19.30-tiden.

Politiet ble varslet klokken 18.15. Ifølge Yr.no var det i 19.30-tiden seks kuldegrader på Galdhøpiggen, men temperaturen føles som minus tretten. Det var noe nedbør og nordlig vind på 8 meter i sekundet. På Spiterstulen var det et par plussgrader, litt regn og roligere vindforhold.

Det er også varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. Tidligere på dagen gikk det et snøskred fra Lauvnostinden i fjellområdet Dyrhaugstindane i Hurrungane lenger vest i Jotunheimen.

