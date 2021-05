Erna Solberg tapte: Høyre vil fjerne kontantstøtten

NTB Innenriks

I stedet for kontantstøtte vil Høyre nå ha en ventestøtte for foreldre som står i kø for barnehageplass. Det er klart etter en relativt jevn votering på landsmøtet søndag.

Saken skapte livlig debatt blant delegatene før votering.

Til slutt stemte et flertall på 184 av dem for å fjerne kontantstøtten, mens et mindretall på 145 stemte for å beholde kontantstøtten.

Blant dem som har argumentert for å beholde kontantstøtten, er statsminister og partileder Erna Solberg.

Hun erkjenner nederlag, men holder samtidig døra på gløtt for et kompromiss med KrF.

– Det å fjerne kontantstøtten er ikke høyt oppe på vår prioriteringsliste, sier Solberg til NTB.

Modningsprosess

Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, de to partiprofilene som har ledet arbeidet med Høyres nye partiprogram, tilhørte også mindretallet.

Helleland mener det har vært en modningsprosess i partiet.

– Vi har hatt denne debatten på veldig mange landsmøter nå, og mindretallet har vokst seg større og større for hvert år. Nå var Høyre åpenbart modent for å si nei til kontantstøtten slik vi kjenner den, sier hun til NTB.

I stedet går Høyre inn for å sikre rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år. De som ikke får plass, skal kunne få ventestøtte mens de står i kø.

Splittet partiledelse

Nestleder Tina Bru forteller at hun skilte lag med partileder Erna Solberg og nestlederkollega Jan Tore Sanner i voteringen.

– Det er ikke fordi jeg er en veldig sterk prinsipiell motstander av kontantstøtten. Jeg skjønner godt de i partiet som argumenterer for at dette handler om valgfrihet for familiene, sier Bru til NTB.

– Men vi står i en tid nå hvor vi kommer til å måtte prioritere hardere, sier hun.

Bru mener kontantstøtten har flere uheldige effekter, både at kvinner holdes ute av arbeidslivet og at barn fra innvandrerfamilier holdes utenfor barnehage. Samtidig er det grenser for hva staten skal betale for:

– Jeg synes ikke det er riktig å betale folk for å la være å bruke et velferdstilbud.

KrF slår tilbake

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tar derimot kontantstøtten i forsvar.

– Det er overraskende at Høyre nå vil fjerne kontantstøtten, sier Ropstad, som varsler at KrF nå vil kjempe for å beholde ordningen.

Ifølge ham handler det først og fremst om å gi familier valgfrihet når barna er små.

– Det handler ikke bare om å gi familier penger mens de venter på barnehage, det handler om å gi familiene mulighet til å selv velge hvordan man organiserer livene sine i denne småbarnsfase, fastslår Ropstad.

