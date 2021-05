Mange velger å holde seg hjemme 17. mai

NTB Innenriks

I alt 54 prosent av de totalt 9.000 spurte i undersøkelsen tror de i hovedsak vil holde seg hjemme i egen bolig på nasjonaldagen.

Også i fjor var det omtrent like mange som sa de ville seg hjemme på 17. mai, men med det unntaket at andelen falt med 11 prosentpoeng april til mai. I år har derimot tendensen vært motsatt. Fra april til mai svarer 2 prosentpoeng flere at de vil være hjemme på nasjonaldagen.

– Folk flest velger å feire 17. mai hjemme. Pandemi og avlyste arrangement, og for mange både nedbør og serveringsstopp, vil prege nasjonaldagen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hovedbildet er likt i hele Norge, men det er litt færre i Nord-Norge som sier de vil holde seg hjemme.

(©NTB)