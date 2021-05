Jordskjelv nær Svalbard målt til en styrke på 4,4

NTB Innenriks

Ifølge EMSC ble jordskjelvet registrert klokken 4.31 norsk tid med et episenter i Grønlandshavet, 298 kilometer vest for Longyearbyen. Skjelvet var 1.436 kilometer unna Murmansk i Russland, som ligger like ved Kirkenes.

Svalbard ligger nær Midthavsryggen og Storfjorden, som har hyppig jordskjelvaktivitet. Et av de største skjelvene i Storfjorden de siste årene ble målt til 5,9 i styrke i 2008, ifølge jordskjelv.no.

I 2017 var det et jordskjelv som hadde styrke 4,7 med episenter 150 kilometer unna Longyearbyen. Skjelvet kunne da kjennes i byen.

