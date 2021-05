Rundt 500 meldinger om mistenkte vaksinebivirkninger den siste uken

NTB Innenriks

Totalt betegnes 1.050 av de nesten 9.000 meldingene som er behandlet, som alvorlige, ifølge Legemiddelverket. Dette tallet har økte med 104 den siste uken.

7.808 av tilfellene betegnes så langt som lite alvorlige.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser, opplyser Legemiddelverket.

Til sammen 16 tilfeller av høyt blodtrykk er meldt som mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Pfizer-vaksinen, ett tilfelle etter Moderna-vaksinen. Pasientene var mellom 28 og 98 år, to var menn.

– Det er ikke avklart om høyt blodtrykk kan knyttes til vaksinen, men vi informerer om disse tilfellene for at leger og pasienter skal være oppmerksomme på muligheten for sterkt forhøyet blodtrykk som krever behandling, hos personer som nylig er vaksinert, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Bivirkningsmeldingene som er kommet, fører ikke til endrede anbefalinger for Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.

