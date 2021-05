Kontroll på gassflaskene etter brannen i Vegårshei

NTB Innenriks

– Ja, vi har funnet den siste flasken, det var den acetylen-flasken vi var mest bekymret for. Den er bare et flatt stykke jern, opplyser brannsjef Petter Vinje Svendsen til Tvedestrandsposten.

En kranbil og en skarpskytter ble tilkalt for å hjelpe til i opprydningsarbeidet etter brannen i lagerbygget.

Kranbilen ble tilkalt for å løfte vekk takplatene, slik at gassflaskene i bygget ble avdekket. Deretter skulle politiet sende skarpskytter for en kontrollert sprengning, men dette ble altså ikke nødvendig.

Nødetatene meldte om brannen i Molandsveien ved Stampholmen rett etter klokka halv ett natt til fredag.

Både jernbanen og veien forbi bygget ble stengt. I 12.30-tiden ble jernbanen åpnet, mens veien var stengt til klokken 16.

26 personer ble evakuert, men fikk i 15-tiden gå tilbake til husene.

