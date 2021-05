Holmestrand-ordfører glad for å trolig få beholde vaksinedoser

NTB Innenriks

I et utkast til anbefaling fra Folkehelseinstituttet er Holmestrand kommune flyttet til listen over såkalte nullkommuner, som ikke må gi fra seg 35 prosent av vaksinedosene sine.

På onsdag var kommunen blant de 319 som var oppgitt at måtte gi fra seg.

– For oss er dette utfallet langt bedre. Jeg er glad for at det snus i denne saken. Vi slipper å miste 35 prosent av dosene. Det hadde vært dramatisk for oss, sier hun til NTB.

Det har vært en del smitte i Holmestrand den siste tiden, og kommunen har vært underlagt strenge regionale tiltak.

– Det opplevdes som en uforståelig avgjørelse at vi måtte gi fra oss disse dosene. Dette var en god nyhet. Jeg er glad for det på vegne av innbyggere, ansatte og næringsliv i kommunen, sier hun.

Det er regjeringen som til slutt avgjør hvilke kommuner som skal få flere vaksinedoser etter at de har gått inn for en sterkere geografisk omfordeling.

I tillegg til en ny kommunevurdering fra FHI skal Helsedirektoratet gjennom statsforvalterne avklare om kommunene som mister vaksinedoser, har kapasitet til å gjennomføre en slik vaksinasjonsplan. De har fått frist for dette oppdraget til onsdag 19. mai klokka 12.

